Nüket Ersoy'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle yayımladığı mesajında öğretmenliğin ulvi bir meslek olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik tarihin hiçbir döneminde kişileri zengin etmemiştir, ama asla parayla satın alınamayacak bir itibar ve bir saygınlık sağlamıştır" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy öğretmenlik mesleğinin toplum mimarlığı olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 101. Yılını Gaziantep Kolej Vakfı'nın 61. Yılını kutladığımız bu günlerde okullarımızı bugünkü konumuna taşıyan ve 61 yıldır birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutlarım. Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğretmenlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimize bu çok anlamlı ve özel günde en derin şükranlarımı sunarım. Hepimizin bildiği gibi öğretmenlik toplumda, insanoğlu var olduğundan bu yana daima en saygın meslek olmuş, imparatorlar bile hocalarının önünde her zaman saygıyla eğilmişler onlara layık oldukları hürmeti göstermişlerdir. Zira öğretmen bilimi, bilgiyi temsil eder. İnsanı diğer varlıklara üstün kılan vasıfların başında ise bilgi gelir. Öğretmenlik tarihin hiçbir döneminde kişileri zengin etmemiştir, ama asla parayla satın alınamayacak bir itibar ve bir saygınlık sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Bir insanın her şeyi elinden alınabilir fakat bilgisi asla alınamaz"

İnsanların bilgisiyle dünyanın her yerinde saygınlık kazanabileceğini de sözlerine ekleyen Nüket Ersoy, "Bir insanın herşeyi elinden alınabilir fakat bilgisi asla alınamaz ve o insan bilgisiyle dünyanın her yerinde kendisine yeniden bir yaşam kurabilir ve saygınlık kazanabilir. Çok yönlü bir deha olan büyük Atatürk'ün en büyük vasıflarından birisi doğuştan öğretmenlik vasfını taşımasıdır. O daima milletine bir şeyler öğretmek çabasındadır. O büyük bir komutan, devlet adamı, devrimci, hatipti fakat büyük vasfı öğretmenlikti. Asırlarca geri bırakılmış Türk toplumuna her konuda öğretmenlik yaptı. Ona minnettarız. Türk Milleti ona duyduğu minnetin bir ifadesi olarak 24 Kasım 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kendisine Başöğretmen sıfatını vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizleri, gelecek nesilleri eğiten, bilgilendiren kısacası insan olma olgunluğunu kazandıran öğretmenlerimizin anısına 24 Kasım'ı "Öğretmenler Günü" olarak resmi bir gün ilan ve hediye etmiştir. İnsanlığın geçmişini ve geleceğini borçlu olduğu çok zaman zor koşullar altında cehaletle savaşan isimsiz kahramanlar ordusu olan öğretmenleri her yıl aynı günde anmak milli bir görevdir. Eğitim meşalemizin güvencesi, Türk Milli Eğitiminin gururu siz değerli yönetici ve öğretmenlerimize özverili çalışmalarınız, gayretleriniz ve katkılarınız için sonsuz teşekkür eder, sağlık ve mutlulukla nice Öğretmenler Günü'nde birlikte olmayı dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP