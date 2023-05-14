Nüfusu en az olan ilde oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı

Türkiye'de nüfusu en az il olan Bayburt'ta toplamda 57 bin 116 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Türkiye'de nüfusu en az il olan Bayburt'ta toplamda 57 bin 116 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti.

Yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Bayburt il genelinde toplam 290 sandıkta 57 bin 116 seçmen oy kullanacak. - BAYBURT