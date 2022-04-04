Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl, personellerle buluştu - Haberler

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl, personellerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl, personellerle buluştu

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Düzce'de personellerle bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Düzce'de personellerle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Şefik Aygöl, ilk olarak Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada personellerle bir araya gelen Aygöl, istek, talep ve önerileri dinledi. Merkez ilçe ve Kaynaşlı nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerini de ziyaret eden Aygöl, çeşitli incelemelerde bulundu. - DÜZCE

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl, personellerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı, Düzce, Yerel, Haberler

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