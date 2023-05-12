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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C....

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C....

Yerel Haberler

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13- 14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili 14 Mayıs Yerel Haberler

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