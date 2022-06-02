Nüfus müdürlüğünden LGS açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nüfus müdürlüğünden LGS açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Nüfus müdürlüğünden LGS açıklaması

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, LGS sınavı dolayısıyla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün hafta sonu iki gün mesai yapacağı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, LGS sınavı dolayısıyla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün hafta sonu iki gün mesai yapacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Sınava katılacak adaylardan kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C kimlik kartı almak isteyenlere 'Sınava Giriş Belgesi' ve bir adet biyometrik fotoğrafını yanında getirerek yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçici kimlik belgesi verilebilmesi ve MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 4 Haziran Cumartesi günü 09.00-17: 00 saatleri ve 5 Haziran Pazar günü 08.00-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Hisarcık LGS Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İHA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İHA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İHA kurumudur.
title