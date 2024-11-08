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Notre-Dame Katedrali'nde Çanlar 5 Yıl Sonra İlk Kez Çaldı

Notre-Dame Katedrali'nde Çanlar 5 Yıl Sonra İlk Kez Çaldı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde 2019'daki yangından sonra ilk kez çan sesi yükseldi. Çanlar, katedralin 8 Aralık'taki açılışına doğru yapılan denemelerde çaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali'nde çanlar 2019 yılından bu yana ilk kez çaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali'nin 8 Aralık'ta açılacağı duyurulmuştu. Açılıştan 1 ay önce tarihi kiliseden ilk kez çan sesi yükseldi. Ünlü Notre-Dame Katedrali'nde çanlar 5 sene sonra ilk kez çaldı. Notre Dame'ın kuzey çan kulesindeki 8 çanın sesi öğle saatlerinde çalmaya başlarken, çanların tamamının birbiri ile uyumlu hale gelene kadar tek tek çınladı.

Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, "Bu güzel, önemli ve sembolik bir adım" dedi. Çanların kurulumundan sorumlu olan Alexandre Gougeon, çanların çalmasının henüz mükemmel olmadığını ancak bunun daha iyi olacağını ifade ederek "İlk deneme oldukça başarılıydı" dedi.

Gabriel adlı en ağır çanın ağırlığı 4 ton üzerindeyken, en hafif çan ise 800 kilogram ağırlığında.

Paris'in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da yangın çıkmıştı. Paris'in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre-Dame Katedrali'nde 2019'da çıkan yangında Katedralin çatısının tamamı çökmüş ve kulesi yıkılmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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