Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Nostaljik tramvayda çocukların tehlikeli yolculuğu

Nostaljik tramvayda çocukların tehlikeli yolculuğu

Yerel Haberler

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Çocukların çevredekilere aldırış etmeden tramvaya asıldıkları anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstiklal Caddesi Beyoğlu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title