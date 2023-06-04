Nostaljik tramvayda çocukların tehlikeli yolculuğu
Yerel Haberler
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Çocukların çevredekilere aldırış etmeden tramvaya asıldıkları anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel