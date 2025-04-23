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Nostaljik Oyuncak Sergisi Açıldı

Nostaljik Oyuncak Sergisi Açıldı
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Vali Hamza Aydoğdu, 'Gelenekten Geleceğe 23 Nisan Nostaljik Oyuncak Sergisi'nin açılışını yaparak, geçmişten gelen kültürel mirasın çocuklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla "Gelenekten Geleceğe 23 Nisan Nostaljik Oyuncak Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Açılışta, kültürel mirası okul öncesi öğrencilere tanıtmak, benimsetmek ve yaşatmak amacıyla anaokullarında başlatılan projenin çok değerli olduğunu belirten Vali Hamza Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte geçmişten bugüne uzanan ve kültürel değerleri yansıtan nostaljik oyuncakların ve ürünlerin sergilendiği tüm stantları gezerek miniklerin, öğretmenlerini ve velilerini tebrik etti.

23 anaokulunda 2 bin 100 öğrencinin, öğretmenlerin ve velilerin birlikte yaptıkları çalışmalar sonucu ortaya çıkan bin 71 nostaljik ürünün adeta el emeği göz nuru olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, "Çocukların karakteri ve şahsiyeti 7 yaşına kadar oluşur. Onun için anaokullarında çocuklarımıza kendi kültürlerini, kendi medeniyetlerini, kendi tarihlerini, kendi gelenek göreneklerini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini öğretiyoruz. Bu önemli projede emeği olan öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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