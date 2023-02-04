Nostalji yapmak isteyen vatandaşlar sobadan vaz geçemedi

Eskişehir'de köylere yerleşmeye başlayan vatandaşlar bu sene soba işlerinde artışa sebep oldu, şehirde yaşayanlar ise evlerinde doğalgaz olmasına rağmen nostalji yapmak için sobalara ilgi gösterdi.

Eskişehir'de köylere yerleşmeye başlayan vatandaşlar bu sene soba işlerinde artışa sebep oldu, şehirde yaşayanlar ise evlerinde doğalgaz olmasına rağmen nostalji yapmak için sobalara ilgi gösterdi.

Köylere yerleşen vatandaşlar soba işlerine talepleri arttı. Covid-19 virüs salgınından sonra şehir yaşamından uzaklaşarak kırsal alanlara yerleşen vatandaşlar soğuk kış günlerinde soba kullanarak ısınmayı tercih etti. Köylerdeki insan sayısının artması ve köy bölgelerinde doğalgaz olmaması sebebiyle sıkça kullanılan sobalar, nostalji yapmak isteyen vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Şehir içerisinde yaşayan ve doğalgaz kullanan bazı vatandaşların keyif amaçlı evlerine soba yaptırdığı ifade edildi. Zevk için soba kullanan vatandaşların haftada 1-2 defa soba yakması sebebiyle ürünler de fazla deformasyon olmadığı ve tamir işlerinde bir düşüş olduğu belirtildi.

"Şehir içerisinde sobayı nostalji yapmak için kullanıyorlar artık"

Eskişehir'de sobacılık yapan Gökhan Duru, doğalgazın sobaya göre büyük bir kolaylık sağladığını ancak soba keyfinin doğalgazla yaşanamayacağını söyledi. Şehir içerisindeki vatandaşların sobayı nostalji yapmak için daha fazla tercih ettiğini belirten Duru, "Pandemi dönemine doğru bizim işlerimiz eskisine göre fazlasıyla azalmıştı. Ama pandemi çıktıktan sonra millet biraz daha şehirden uzak yaşama başladığı için kırsal kesimlere gitti. Bu Tarz bölgelerde ısınma problemi var, doğalgaz her yerde yok. Böyle yerlerde kuzine, soba ve şömine gibi ürünlere biraz daha ihtiyaç olduğu için işlerimizde artışlar oldu. Bunun yanı sıra evinde dört dörtlük ısınma sistemi olan, doğalgaz kullanan vatandaşlar da ayrıca nostalji yaşamak için soba ve şömine tarzı ürünler alıyor. Şehir içinde olan kesim bunu çok yapmaya başladı. Aslında doğalgaz sobaya göre çok büyük bir kolaylık ama sobanın verdiği zevki de doğalgaz vermez. Bu göreceli bir kavram, zevk meselesi. Herkes kendi zevkine, yaşam tarzına göre bunu değerlendirmeli. Mesela sobayı haftada 1-2 sefer yakmak zevk verir ama her gün yakmak biraz daha külfet olur. Soba doğalgazdan daha iyi ısıtır ama doğalgaz tüm evi ılık tutarken soba sadece yakıldığı bölümü ılık tutabilir. Şehir içerisinde sobayı nostalji yapmak için kullanıyorlar artık" dedi.

"Isınmak için en önemli faktör yalıtımdır, yalıtım olmadıktan sonra soba da ısıtmaz"

Evlerinin güzel ısınmasını isteyen vatandaşların köylerde de yalıtım yaptırması gerektiğine dikkat çeken Duru, yalıtım olmazsa soba da evi ısıtmaz dedi. Vatandaşların büyük bir bölümünün sobayı zevk için kullanarak çok yakmaması sebebiyle deformasyon olmadığını ve tamir işlerinin azaldığını ifade eden soba ustası Gökhan Duru şunları söyledi:

"Isınmak için en önemli faktör yalıtımdır, yalıtım olmadıktan sonra soba da kursanız hiçbir şey fark etmez. Yalıtımlı bina her zaman sıcaklığı korur, bir köy evi bile olsa yalıtım olmalı aksi takdirde soba ısıtmaz. Tamir işleri eskisi gibi değil çünkü artık soba işleri biraz önce dediğim gibi nostaljiye ve zevke döndüğü. Sobalar haftada en fazla 1-2 sefer kullanılıyor. Dolayısıyla aşırı bir deformasyon, eskime olayı meydana gelmiyor. Eskiden bunlar ihtiyaç için kullanılıyordu ve 7/24 yakılıyordu. Böyle olunca döküm eriyordu, çatlıyordu, patlıyordu ve tamir ihtiyacı oluşuyordu. Ama vatandaşlar sobayı artık zevkine kullandıkları için 1-2 senede tamir görecek ürün belki de 5 senede bir tamir görüyor. Son zamanlarda tamir işlerinde azalma var"

"Köydeyken her şeyimizi sobamızda yapıyoruz, sobanın zevki çok ayrı bir şey"

Kendi evinde de soba kullandığını ifade eden Duru, soba zevkinin bir başka olduğunu kaydetti. Güncel soba fiyatları hakkında bilgiler veren Duru, "Biz kendi evimizde de soba kullanıyoruz ama şehirde değil, köy evimizde. Kendi kuzinemiz var, onun zevki başka. Hamurumuzu, yemeğimizi, kestanemizi, çayımızı ve geri kalan her şeyimizi sobamızda yapıyoruz, sobanın zevki çok ayrı bir şey. Her meslek dalında fiyatlar aşırı katlandı ama bizimkisi bir ihtiyaçtan ziyade zevke döndüğü için çok yükselmedi. Artık yüksek kazanç sağlamaya bakmıyoruz, malımız satılsın diye ucuza veriyoruz. Kuzine dökümler 2500 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkıyor. Tabii pahalı olanlar biraz daha modern ve şömineli tarzda oluyor. En uygun sobamız 350 liradan başlıyor. Sac soba çeşitleri ise genelde 9-10 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR