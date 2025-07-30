Norveçli Çift Beyşehir'de Müslüman Oldu

Norveçli Çift Beyşehir'de Müslüman Oldu
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Konya'nın Beyşehir ilçesine akraba ziyareti için gelen Norveçli Roy Terie Solheim ve Isabella Esmeralda Gerd Vergara Conception, Müslüman olarak iki yeni isim aldı. İhtida merasimi, İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesine akraba ziyareti için gelen Norveçli Roy Terie Solheim ve Isabella Esmeralda Gerd Vergara Conception, İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Beyşehir İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Norveç'te yaşayan Roy Terie Solheim ile Isabella Esmeralda Gerd Vergara Conception şehadet getirerek Müslüman oldu. Akrabalarını ziyaret etmek amacıyla geldikleri Beyşehir'de Müslüman olmaya karar veren Norveç vatandaşlarından Roy Terie Solheim "Mehmet", İsabella Esmeralda Gerd Vergara Conception ise "Esmeralda" ismini aldı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş, iman ve İslam'ın şartları, temel ibadetler ve dini sorumluluklar hakkında bilgilendirdiği Mehmet ve Esmeralda'ya ihtida belgelerini ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti. Program, dualarla son buldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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