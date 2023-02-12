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Norveç, Türkiye'ye nakliye uçağı gönderdi

Yerel Haberler

Norveç, Türkiye'ye nakliye uçağı gönderdi

Norveç, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelerin tahliyesi ve acil yardım malzemelerinin taşınması için Türkiye'ye nakliye uçağı gönderdi.

Norveç, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelerin tahliyesi ve acil yardım malzemelerinin taşınması için Türkiye'ye nakliye uçağı gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Norveç Silahlı Kuvvetleri, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin tahliyesi için Türkiye'ye nakliye uçağı gönderdi. Türkiye'deki durumu çok kritik olarak nitelendiren Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Norveç'in elinden geldiğince Türkiye'ye katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram da, C-130J Hercules tipi nakliye uçağının acil durum ekipmanlarının taşınması için de kullanabileceğini söyledi. - OSLO

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Norveç Yerel Haberler

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