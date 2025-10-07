Haberler

Nohutalan'dan Yarım Asırlık Vefa: Öğrencilerden Emekli Öğretmene Sürpriz Doğum Günü

İzmir'in Urla ilçesinde 50 yıl önce aynı okulda eğitim gören mezunlar, emekli öğretmenleri Nesibe Eroğlu'na doğum günü sürprizi düzenleyerek vefa örneği sergiledi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada öğretmenlerine olan minnet duyguları ifade edildi.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi'nde, 50 yıl önce aynı sıralarda eğitim gören mezunlar, yıllar sonra bir araya gelerek emekli öğretmenleri Nesibe Eroğlu'na unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı.

Urla'nın Nohutalan Mahallesi'nde, 50 yıl önce aynı sıralarda eğitim gören mezunlar, Nohutalan İlkokulu'nda bir araya gelerek emekli öğretmenleri Nesibe Eroğlu'nun doğum gününü kutladı. Yarım asır sonra gerçekleşen buluşmada, öğrenciler yıllar önce kendilerine emek veren, bilgi ve sevgiyle yetiştiren öğretmenleri Nesibe Eroğlu'na duydukları minneti ifade etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, geçmişe dair hatıraların paylaşıldığı samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Nesibe Öğretmen'in öğrencileri, Eroğlu'nun eğitim hayatları üzerindeki etkisini, sabrını ve öğrencilerine olan sevgisini vurgulayarak, kendisine teşekkürlerini iletti. Program kapsamında doğum günü pastası kesilerek, öğretmenlerine olan vefa duygusu bir kez daha dile getirildi. - İZMİR

