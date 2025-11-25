Haberler

Nish Nalbandian Muğla'da Savaşın Gerçek Yüzünü Anlattı

Nish Nalbandian Muğla'da Savaşın Gerçek Yüzünü Anlattı
Foton Muğla Derneği'nin düzenlediği etkinlikte savaş muhabiri ve fotoğrafçı Nish Nalbandian, Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinde çektiği fotoğrafları ve yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Deneyimlerinin fotoğraf sanatına önemli katkılar sunduğunu belirten Nalbandian, savaşın gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

Foton Muğla Derneği'nin her hafta usta bir fotoğrafçıyı konuk ettiği "Sunum ve Söyleşi" etkinliğinin bu haftaki konuğu, Ortadoğu'daki savaş bölgelerinde görev yapan savaş muhabiri ve belgesel fotoğrafçısı Nish Nalbandian oldu.

Ortadoğu'da birçok sıcak çatışma bölgesini fotoğraflayan Nalbandian, Suriye'nin kuzeyindeki Halep, Ayn-el Arab ve çevresindeki çatışma alanlarında çektiği savaş portrelerini katılımcılarla paylaştı. Nalbandian, görev sırasında bir bombalı araç saldırısına maruz kaldığını ve patlama sonucunda bir kulağında kalıcı işitme kaybı oluştuğunu ifade etti. Uzun süre savaş bölgelerinde görev yaptığını belirten usta fotoğrafçı, "Bazı kareleri çekebilmek için saatlerce bekledim. Çünkü savaşın gerçek yüzü insanların gözlerinde saklı. Bir gün fotoğraf çekmek için bulunduğum bölgede yakınımda bir bomba yüklü araç infilak etti. O anda işitme kaybı yaşadım ancak zor da olsa fotoğraf çekmeye devam ettim" diye konuştu.

Muğla'da fotoğraf sanatçılarını fotoğrafseverlerle buluşturmayı önemsediklerini belirten Foton Muğla Derneği Başkanı Faik Yılmaz, "Bu hafta savaş bölgesinde görev yapmış usta fotoğrafçı Nish Nalbandian'ı ağırladık. Savaş bölgelerinde çalışmış bir ismin deneyimlerini dinlemek hepimiz için büyük bir farkındalık oluşturdu. Bu etkinliklerin hem şehrimizin kültürel yaşamına hem de fotoğraf sanatına önemli katkılar sunduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalarda da nitelikli buluşmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

