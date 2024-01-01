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Nişantaşı'nda Yılbaşı Coşkusu

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İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda bir araya gelenler, yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye doğru saydı. Genci yaşlısı yeni yılı coşkuyla karşıladı. Yerli ve yabancı turistlerin durak noktası Nişantaşı'nda gerçekleşen etkinliklerde bazıları şarkılar söyleyerek, bazıları ise dans ederek yılbaşını kutladı.

İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda yılbaşı coşkuyla kutlandı.

İstanbul'un gözde noktalarından olan Nişantaşı'nda bir araya gelenler, yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye doğru saydı. Genci yaşlısı yeni yılı coşkuyla karşıladı. Yerli ve yabancı turistlerin durak noktası Nişantaşı'nda gerçekleşen etkinliklerde bazıları şarkılar söyleyerek, bazıları ise dans ederek yılbaşını kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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