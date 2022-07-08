Nişanlıya süslü koç hediyesi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gelin koçu geleneği asırlardır yaşatılıyor.

Beyşehir'de, Hacıakif Mahallesi'nde oturan damat adayı zabıta görevlisi Alperen Poyraz, Kurban Bayramı dolayısıyla satın aldığı, ailesiyle birlikte evinin bahçesinde süslerle ve çiçeklerle süsleyip alnına altın taktığı koçu araçla nişanlısı Havvanur Kaya'nın Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürerek teslim etti. Poyraz, yaptığı açıklamada, "Düğünümüz var. Düğünden önce nişanlı olunca adetlerimiz gereği öyle hediye oluyor. Biz de süslü koç hediyemizi getirdik, teslim ediyoruz. Tabii mutluluk ve heyecan da var. Allah kabul etsin inşallah" dedi.

Alperen Poyraz'ın nişanlısı Havvanur Kaya ise Kurban Bayramı öncesinde sürpriz süslü koç hediyesi ile çok mutlu olduğunu belirterek, "Sağolsunlar annem, babam, nişanlım, çok mutluyum. Benim için de sürpriz oldu gerçekten" ifadelerini kullandı.

Damat adayı Alperen Poyraz'ın babası Zafer Poyraz da, dini vecibelerinin yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Yine bir Kurban Bayramı arefesindeyiz. Yarın bayram Allah kısmet ederse. Nasıl kızımızı verdiğimizde damadımın babası kızım için koç getirmişse, biz de aynı gelenek ve görenekleri devam ettirebilmek adına oğlumun nişanlısına, kayınpederine onların evine getirdik. Koçumuzu süsledik, gençlere güzel bir örnek olması adına da bunu yaptık ve yapıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin her iki tarafa da. Çocuklarımız mutlu olsunlar" şeklinde konuştu.

Havvanur Kaya'nın dedesi Mustafa Taydemir de, "Allah'ım hayırlı uğurlu etsin ve kesmeyi nasip etsin, kabul etsin. Allah sağlık sıhhat versin ömür boyu mutlu olsunlar" dedi.

Kayınbirader Alihan Kaya ise, "Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Hep güzel günlerle karşılaşsınlar" diye konuştu.

(ARÖ-FM-ÖZ-Y)