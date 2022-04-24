Nişanlıya son veda

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Sungurlu'da nişanlı çiftin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, Alparslan Tırpancı yönetimindeki 19 SP 515 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Alparslan Tırpancı ile otomobilde yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhan Yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 20 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, Ağustos ayında düğünleri olacak olan ve aynı kazada yaralan nişanlısı Alparslan Tırpancı ayakta güçlükle durabildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel