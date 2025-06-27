Nişanlısının Aldatıldığını Öğrenen Genç Adam Lokma Dağıttı

Nişanlısının Aldatıldığını Öğrenen Genç Adam Lokma Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır gizli ilişki yürüttüğünü öğrenen adam, düğününe 60 gün kala nişanı bozarak hastane önünde lokma dağıttı.

Adana'da bir kişi, nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır gizli ilişkisinin olduğunu öğrenmesinin ardından afiş yaptırıp lokma dağıttı.

Adana'da düğününe 60 gün kala nişanlısı hemşire İlknur K.'nin, evli bir doktor olan Abdullah K. ile yaklaşık 3 yıldır gizli bir ilişki yürüttüğünü öğrenen genç adam, nişanı bozdu. Daha sonra bir tatlıcı ile anlaşan kişi, hemşire ve doktorun görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde lokma dağıttı. Araç önüne yerleştirdiği pankartta ise "Aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun" ifadelerine yer verdi. Lokma yiyip yazıyı okuyanlar hayrete düştü.

İHA'nın ulaştığı genç adam ise röportaj yapmayı kabul etmedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Brad Pitt'in Los Angeles'taki evi soyguncuların hedefi oldu

Film çekimleri için sette olan ünlü ismin evini hırsızlar bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfın sırrı çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfın sırrı çözüldü
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

İki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem olabilir
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü

Süper Lig'e resmen geri döndü
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı

Fransa felaketi yaşarken polis efsane filminin müziği ile devriye attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.