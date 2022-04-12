Nisan ayının ortasında yüksek kesimler beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nisan ayının ortasında yüksek kesimler beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Ali Yıldırım - Yerel
 - Güncelleme:

- Nisan ayının ortasında yüksek kesimler beyaza büründü Nisan ayının ortasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

SAKARYA (İHA) - - Nisan ayının ortasında yüksek kesimler beyaza büründü

SAKARYA - Nisan ayının ortasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Sakarya'nın bazı yüksek kesimleri beyaza büründü. Baharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları kısmen artarken, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor. Yağış şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman etkisini sürdürüyor. Sakarya'nın en yüksek kesimlerinden birisi olan Dikmen Mahallesi'nde ki yağışı ise mahalle muhtarı Menderes Ayvaz ise, bölgedeki kar yağışını sosyal medya hesabı üzerinden, "Dikmen'de kar yağışı başlamıştır. An itibari ile Nisan ayında kar yağışı devam ediyor. Biz burada yaklaşık yılın 7 ayında kış yaşıyoruz. Nisan'ın ortası olmasına rağmen kar yağışı devam etmekte" ifadelerine yer vererek paylaştı.

Nisan ayının ortasında yüksek kesimler beyaza büründü

Nisan ayının ortasında yüksek kesimler beyaza büründü

Nisan ayının ortasında yüksek kesimler beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Yerel

Meteoroloji, Sakarya, Nisan, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title