Nisan ayında Muğla'ya gelen leylekler 21 yıldır aynı yerde yuva kuruyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki 27 yılık camiye 21 yıldır yuva yapan leylekler mahallenin simgesi haline geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muslihittin Mahallesi'nde 27 yıl önce yapımı tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her yıl Nisan ayında gelen leylekler mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor. Leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor.

Şeyh Muslihittin müezzini Hüsnü Mercan, "Leyleklerimiz 21 yıldız bu camiye gelmekte. Yaz aylarında ilkbahar aylarında son beş altı yıldır devamlı bunları görmekteyiz bahar aylarında buraya camiye yuvalarına geldikten sonra sonbahar 'da yavrularını uçurup tekrar gidiyorlar. Bizler bu camide Leylekleri misafir ediyoruz sonra tabi zamanları geldiği zaman buradan göç ediyorlar sonra ertesi yıl tekrar aynı yere geliyorlar" diye konuştu.