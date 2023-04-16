Nisan ayında kar yağdı, aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

BURSA - Bursa'da yağan kar yağışının ardından yemek bulamayan domuzlar şehir merkezine indi.

Nisan ayının ortasında Uludağ'a yağan yoğun kar yağışının ardından yemek bulamayan domuzlar merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahalle'nde Atatürk Kent Ormanı'na kadar indi. Çöp konteynırlarından yemek arayan domuzlar bir süre sonra ise ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.