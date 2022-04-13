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Nisan ayında da kar yağışı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Yerel
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Nisan ayında da kar yağışı devam ediyorBAYBURT Bayburt'ta gece başlayan kar yağışı gündüz saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.

BAYBURT (İHA) - Nisan ayında da kar yağışı devam ediyor

BAYBURT Bayburt'ta gece başlayan kar yağışı gündüz saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.

Nisan ayında yeniden beyaz gelinliğini giyen Bayburt'ta hava sıcaklığı 9-10 derece birden düştü. Geçtiğimiz haftalarda yazdan kalma günler yaşanırken, bahar mevsimi iyiden iyiye kendisini hissettirirken, yeni hafta itibariyle Bayburt'ta kar yağışları ve yer yer karla beraber sağanak etkili oluyor. Sıcak ve ılıman hava ise yerini kuru kuru soğuk ve ayaza bıraktı. Nisan ayında uzun zaman üzerine kar yağışını yeniden gören bir vatandaş ise, "Bayağı zaman üzerine Nisan ayında kar yağdığını görüyorum. Bundan 50 sene önce Nisan ayında kar yağmıştı galiba, şimdi yine, yeniden kar yağıyor" dedi. Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü gün içerisinde şiddetli rüzgarlara karşı uyarılarda bulunurken, yarından itibaren hava sıcaklıkları artacak, güneş etkisini hissettirecek.

Nisan ayında da kar yağışı devam ediyor

Nisan ayında da kar yağışı devam ediyor

Nisan ayında da kar yağışı devam ediyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Bayburt, Nisan, kar, Yerel, Haberler

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