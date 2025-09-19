Haberler

Nilüferli Kadınlar Huzurevi Ziyaretiyle Dayanışma Örneği Sergiledi

Nilüferli Kadınlar Huzurevi Ziyaretiyle Dayanışma Örneği Sergiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'in Büyükbalıklı ve Çatalağıl Kadın Dernekleri, huzurevi sakinlerine el yapımı hediyeler ve taze incirler sunarak onların yalnız olmadığını hissettirdi. Ziyaret, kuşaklar arası köprü kurarak sıcak bir aile ortamı oluşturdu.

Nilüfer'in Büyükbalıklı ve Çatalağıl Kadın Dernekleri, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek gönülleri ısıtan bir dayanışma örneğine imza attı.

Kadınlar, huzurevi sakinlerine yalnızca kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri değil, mahallelerinde yetişen taptaze incirleri de götürdü. Ancak ziyaretin en değerli armağanı; samimi sohbetler, tebessümler ve paylaşılan hatıralar oldu.

Dernek üyeleri, huzurevindeki yaşlılarla tek tek ilgilenerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Kuşaklar arasında köprü kuran bu buluşmada, kadınların içten ilgisi huzurevini adeta bir aile ortamına dönüştürdü.

Nilüferli kadınların ziyareti, sosyal dayanışmanın ve vefanın unutulmaz bir örneği olarak hafızalarda yerini aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ali Koç, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı

Fener'e imza atacak dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.