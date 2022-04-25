Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Heyecan Dolu Gün

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin jimnastik, futbol, petank ve basketbol branşına katılan yüzlerce çocuk, dereceye girebilmek için yarıştı.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şenliklerin dikkat çeken branşlarından biri olan jimnastik yarışmalarında ilk etap tamamlandı. 100 okuldan toplam 400 öğrencinin katıldığı jimnastik yarışmalarının ilk gününde 7,8,9 ve 10 yaş grupları performanslarını sergiledi. Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, takım ve ferdi gruplarda dereceye girebilmek için yarıştı. Jürinin karşısında denge, esneklik, koordinasyon ve estetik gerektiren temel hareketlerden oluşan serileri yapan çocuklar, tribünlerden büyük alkış aldı. Öne ve geriye takla, planör, mum duruşu, çember, kartal, tam tur dönüşler gibi temel hareketleri, federasyon kuralları çerçevesinde en az hata ile yapan öğrenciler, dereceye girmeye hak kazandı.

7 ve 8 yaş grubunun oluşturduğu minikler kategorisinde kazananlara ödülleri de verildi. Minik erkeklerde Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu birinci olurken, Özel Tan Okulları ikinci, 15 Temmuz İlkokulu da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Özel Şahinkaya İlkokulu minik kızlarda şampiyon olurken, Özel Tan Okulları ikinci, Şehit Sıtkı Şen İlkokulu üçüncü, Görükle Dumlupınar İlkokulu da dördüncü oldu. Bireysel minik kızlarda Zeynep Gelen altın madalyanın sahibi olurken, Deniz Sipahi ikinci oldu. Ece Ertan ile Ece Kuş'un üçüncülüğü, Zeynep Akay ile İpek Yüksel'in dördüncülüğü paylaştığı kategoride, İpek Mestan beşinci olmaya hak kazandı. Bireysel minik kızlarda Naz Becerikliler ile Zeynep Nisa Dirik de, altıncılığı paylaştı.

Ege Ferhatoğlu'nun şampiyon olduğu bireysel minik erkeklerde, İlber Erkul ikinci, Mete Mercan ile Münir Efe Emirleroğlu üçüncülüğü paylaştı. Yaman Erkul'un beşinci sırada yer aldığı bireysel minik erkeklerde, Kayra Ormancı beşinci, Emre Karataş da 6. sırada yer aldı.

7 ve 8 yaş grubunda kazananlara kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan verdi. Cimnastik yarışmaları, 11-12 yaş gruplarının performanslarıyla sürecek.

Dostluk ve kardeşliğin öne çıktığı Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde 135 okuldan 405 öğrencinin katıldığı petank branşının gençler kategorisi ile 211 okuldan toplam 1027 öğrencinin katıldığı basketbol müsabakalarının 9. ve 10. sınıf erkekler kategorilerinde dereceye girenler ödüllerini alırken, futbol miniklerde heyecan devam edecek.