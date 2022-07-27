Nilüfer, Mudanya ve Karacabey'de su kesintisi - Haberler

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Nilüfer, Mudanya ve Karacabey'de su kesintisi

Nilüfer, Mudanya ve Karacabey'de su kesintisi

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey'in bazı mahallelerinde belirli aralıklarla su kesintisi yapılacak.

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BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey'in bazı mahallelerinde belirli aralıklarla su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; "Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Konaklı, Büyük Balıklı, Çaylı, Badırga, Çatalağıl, Karacaoba mahalleleri ve civarında, 28.07.2022 tarihinde, 10.00-20.00 saatleri su kesintisi yapılacak. Mudanya ilçesi Çekrice, Orhaniye, Hançerli, Balabancık mahalleleri ve civarında, 28.07.2022 tarihinde, 10.00-20.00 saatleri su kesintisi yapılacak.

Karacabey ilçesi İkizce, Orhaniye, Taşpınar, Hürriyet, Muratlı, Karakoca, Subaşı, Canbaz mahalleri ve civarında 28.07.2022 tarihinde, 10.00-20: 00 saatleri su kesintisi yapılacak. Tedbirli olunması rica olunur" - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karacabey Mudanya su Yerel Haberler

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