Nilüfer İlçesi'nde Su Kesintisi Duyurusu

BUSKİ Genel Müdürlüğü, yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi, Ahi Evran Sokak ve Sıhhiye Caddesi arasında kalan bölgede 26 Ağustos 2025 tarihinde 08.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA