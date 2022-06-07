Nilüfer'de Yeni Kız Öğrenci Yurdu İçin İlk Adım Atıldı - Haberler

Nilüfer'e yeni bir kız öğrenci yurdu daha kazandırılıyor. Nilüfer Belediyesi'nin Balkantürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle Yüzüncüyıl Mahallesi'nde hayata geçireceği kız öğrenci yurdunda kaliteli ve güvenilir hizmet ile fark yaratmak hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi ile Balkantürk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek kız öğrenci yurdu için ilk adım atıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu, iş birliği protokolünü imzaladı.

Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki mülkiyeti Nilüfer Belediyesi'ne ait 653 metrekare alan üzerine yapılacak olan kız öğrenci yurdu, Nilüfer Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda yap-işlet-devret modeliyle Balkantürk Eğitim Vakfı tarafından yapılacak. Yurtta, Nilüfer Belediyesi de 4 kişilik kontenjana sahip olacak. Toplam bin metrekare kapalı alana sahip olacak 47 öğrenci kapasiteli yurtta, 19 adet tek kişilik, 9 adet üç kişilik ve 1 adet engelli öğrenci odası yer alacak. Engelli bireylerin kullanımına uygun ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte projelendirilen kız öğrenci yurdunda, fitness salonu, mescit, revir, çamaşır yıkama odası, valiz odası, yemekhane ve televizyon odası ile kütüphane bölümleri de yer alacak.

ANKA / Yerel