Nilüfer'de Takas Şenliği

Küresel Limit Aşım Günü'nde, sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçen Nilüfer'de, ikinci el takas pazarı kuruluyor. Tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında, herkes ihtiyaç fazlası eşyalarını paylaşıma sunabilecek.

"Dünyanın bize sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiğimiz gün" olarak ifade edilen Küresel Limit Aşım Günü'nde, Nilüfer'de "iklim yılı" temasına çok yakışacak bir etkinlik başlatılıyor. Sürdürülebilir bir ekosistem için tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmek, tüketimi ve atıklarımızı en aza düşürmek amacını taşıyan etkinlik kapsamında, Altınşehir Mahallesi'nde ikinci el takas pazarı kurulacak.

ATÖLYELER VE KONSER ORGANİZASYONU YAPILACAK

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, ilkini Altınşehir Mahallesi Komitesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle düzenleyeceği etkinlikte, dileyenler ikinci el eşya ve giysileri pazarda takas yapabilecek. "Mahallende değiştir dönüştür paylaş" sloganıyla 22 Haziran Çarşamba günü saat 15.30'da Altınşehir Mahallesi Prof. Türkan Saylan Parkı'nda yapılacak olan etkinlik kapsamında; giysi dönüşüm ve onarım atölyesi, ritim ve masal atölyeleri ile konser organizasyonları da yapılacak.

Tüm Nilüferlileri Limit Aşım Günü'nde sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçmeye çağıran etkinlikte; ikinci el giysi, kitap, oyuncak, çanta, takı ve küçük ev eşyaları takas yapılabilecek. Nilüfer'de ilk kez yapılacak olan ikinci el takas pazarında yer almak isteyenler; Altınşehir Mahalle Muhtarlığı'nda kayıt yaptırabilir ya da 0532 717 15 95 - 0224 413 12 60 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.

ANKA / Yerel