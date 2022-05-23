Nilüfer'de su kesintisi - Haberler

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Nilüfer'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nilüfer'de su kesintisi

Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerde çalışmadan dolayı su kesintisi yapılacak.

Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerde çalışmadan dolayı su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi, Cezaevi Caddesi -Minareliçavuş Caddesi-Meşe Caddesi-Atalay Caddesi ile Mavi Caddesi 8. Sokak arasında kalan bölge ve Balat Mahallesi Cezaevi Cadde ile Barboros Sokak ve bağlı sokaklar arasında kalan bölge ve civarında 24.05.2022 tarihinde, 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır" - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cezaevi, su, Yerel, Haberler

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