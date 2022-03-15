Nilüfer'de su kesintisi - Haberler

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Nilüfer'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nilüfer'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 16 Mart tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Üçevler Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 16 Mart tarihinde 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecek. Vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Mart, su, Yerel, Haberler

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