Nilüfer'de emlak vergisi ödemelerinde kolaylık

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların emlak vergilerini kolayca ödeyebilmeleri için belediyedeki veznelerin yanı sıra, akıllı vezne, mobil vezne, internet üzerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla da ödeme imkanı sunuyor.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların emlak vergilerini kolayca ödeyebilmeleri için belediyedeki veznelerin yanı sıra, akıllı vezne, mobil vezne, internet üzerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla da ödeme imkanı sunuyor.

Emlak vergisi ödemelerinde yeni yılın ilk taksit dönemi başladı. Nilüfer Belediyesi de vatandaşların vergilerini kolayca ödeyebilmeleri için birçok uygulamayı hayata geçirdi. 31 Mayıs'a kadar devam edecek ilk taksit ödemeleri için isteyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları'ndaki veznelerden ödemelerini yapabilecek. Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde de vergi döneminde haftada bir gün bölgeye gidecek tahsildar ve veznedarlar, nakit veya kredi kartı ile ödemeleri tahsil edecek. İsteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin www.e-islem.net internet adresi veya e-Devlet Kapısı üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak, vergilerini kolaylıkla internet aracılığıyla ödeyebilecekler.

Nilüfer Belediyesi'nin 488666 numaralı posta çeki hesabına, IBAN TR570001500158007293767737 hesabına veya Halkbank ve YapıKredi bankoları ve ATM'lerden de nakit olarak ödeme yapabilecek.

Ayrıca vatandaşlar, Tapu Müdürlüğü önünde bulunan akıllı vezne sistemlerini de kullanarak günün her saati nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

Nilüfer Belediyesi ayrıca mobil vezne aracılığıyla vatandaşların ayağına giderek ödemeleri kolaylıkla yapmalarını sağlıyor. 3 adet mobil vezne her gün farklı mahallelere giderek isteyen vatandaşların emlak ödemelerini yapmalarına imkan verecek. - BURSA