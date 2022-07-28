Nilüfer Belediyespor Yeni Antrenörle Sezonu Açtı

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, misli.com Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olarak 2022-2023 sezonu hazırlıklarına yeni antrenör Vital Heynen ile başladı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazırlanıyor. Takımın başına Belçikalı antrenör Vital Heynen'i getiren mavi yeşil beyazlı ekip, Bursa Medicana Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaptı. Vital Heynen antrenman öncesi voleybolcular ile tanışma toplantısı yaptı ve ardından sezonun ilk antrenmanını başlattı. Kendi ülkelerinde milli takımlarda yer alan yabancı oyuncular eylül ayının ilk haftasında antrenmanlara katılacak. 11 Ağustos 2022 tarihinde yeni sezonun fikstür kurası çekiminin ardından da misli.com. Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonu planlaması yapılacak.

Vital Heynen Başantrenörlüğü ve Yanitsa Rangelova Genel Menajerliğindeki Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımının 13 kişilik kadrosu şöyle: Sıla Çalışkan, Arzum Tezcan (Pasör) Eylül Akarçeşme, Cansu Bir (Libero), Merve İkbal Albayrak, Ecenur Aksoy, İlayda Uçak, Deniz Uyanık (Orta Oyuncu), Sherridan Atkinson, Aybüke Güldenoğlu (Pasör Çaprazı), Alexandra Milanova, Nicola Radosova, Hümay Topaloğlu (Smaçör).