Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Rakibi Köyceğiz Belediyespor'u 40-24 Yendi

Türkiye Erkekler Hentbol Ligi 23. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor rakibi Köyceğiz Belediyespor'u 40-24 farklı bir skorla yenerek haftayı galibiyet ile kapattı.

Türkiye Erkekler Hentbol Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor rakibi Köyceğiz Belediyespor ile Üçevler Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi ve rakibini 40-24 farkla yenerek galip geldi.

Maçın başlamasıyla birlikte Nilüferli hentbolcular buldukları ani atakları gole çevirerek ilk 10 dakikayı 7-3 önde geçtiler. İlerleyen dakikalarda da oyun hakimiyetini elinden bırakmayan Nilüfer Belediyespor ilk yarıyı 19-11 önde tamamladı.

İkinci yarıya genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkan Nilüfer Belediyespor, 10-0'lık seri yakalayarak, ikinci yarının 7. dakikasında skoru 29-11'e taşıdı. Maç boyu skor ve oyun üstünlüğünü elinde tutan mavi yeşil beyazlı hentbolcular, maçtan 16 gollük farkla 40-24 galip ayrıldılar. Nilüfer Belediyespor 20 maçta elde ettiği 11 galibiyetle puanını 22'ye yükseltti.