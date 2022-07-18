Nilüfer Belediyesi ve Robotel Derneği İş Birliğiyle, İhtiyacı Olan Çocuklara Protezleri Teslim Edildi - Haberler

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Nilüfer Belediyesi ve Robotel Derneği İş Birliğiyle, İhtiyacı Olan Çocuklara Protezleri Teslim Edildi

ANKA - Yerel
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Nilüfer Belediyesi ve Robotel Derneği İş Birliğiyle, İhtiyacı Olan Çocuklara Protezleri Teslim Edildi

Robotel Derneği tarafından üretilen mekanik robot eller, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen buluşmayla proteze ihtiyacı olan çocuklarla buluştu.

Robotel Derneği tarafından üretilen mekanik robot eller, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen buluşmayla proteze ihtiyacı olan çocuklarla buluştu.

Dernek tarafından ölçü alınarak üretilen mekanik robot eller, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde Nilüfer Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, çocukların ailelerine teslim edildi. Robot ellerle hareket özgürlükleri artan çocuklar, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, Robotel Derneği ile imzaladığı protokol kapsamında çalışmalara devam edecek. Yapılan iş birliğiyle, Bursa'da yaşayan dezavantajlı bireylere ulaşılması hedefleniyor. Çocuklar öncelikli olmak üzere, parmak ve el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan veya kullanamayan bireylere, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel mekanik eller üretilecek. Ekonomik ve kullanılabilir mekanik eller, ihtiyaç duyanlara ücretsiz verilecek.

Belediye bünyesindeki Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, eğitim verme, aile etkinliklerini düzenleme, model üretme ve montaj işlemleri için dernek gönüllülerinin Bursa'daki buluşma noktası olacak. Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Sosyal Girişimcilik Merkezi, İnovasyon Merkezi ve Atölye Nilüfer'de yürütülecek çalışmalarla kişiye özel mekanik eller üretilecek ve ihtiyaç duyanlarla buluşturulacak.

ANKA / Yerel

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