Nilüfer Belediyesi, Sanatçı Değişim ve Misafirlik Programına Ev Sahipliği Yapıyor

Nilüfer Belediyesi, Teos Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen "Konserve: Kentler Arası Sanatçı Değişim ve Misafirlik Programı Ağı"nın Bursa ayağına ev sahipliği yapıyor.

Teos Kültür Sanat Derneği'nin "Culture CIVIC Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı" desteğiyle düzenlenen 3 haftalık misafirlik programı serisi, İzmir ve Çanakkale'nin ardından Misi'de devam ediyor. Kırsal kültürel miras unsurlarına sanat yoluyla görünürlük kazandırmak amacıyla; İzmir, Çanakkale ve Bursa'da 5 kırsal mahallede düzenlenen misafirlik programı, 12 Türk ve bir Bulgar sanatçıya yapıt üretme, sosyalleşme ve deneyim paylaşma olanağı sunuyor. Çevrimiçi söyleşiler, açık stüdyo ziyaretleri ve sanatçı konuşmalarıyla zenginleşen program; ekim ve kasım aylarında Bursa ve İzmir'de açılacak iki sergiyle sona erecek.

Program yürütücüsü Gökçe Süvari, hedeflerinin kırsal alanlarda yaşayanların unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve el sanatlarını yeniden gündeme getirmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Projemiz kapsamında sanatçılarımız dışa açılarak bölge halkıyla ilişki kurarak ortak çalışmalar yaptı. Bursa'daki ayağı bu doğal ve tarihi ortamda gerçekleşti. Kurulan ilişkiler çok güzel ve anlamlı oldu. Misi, sosyal ve kültürel alanda çok zengin bir yer. Burada çok güzel hikayeler öğrendik. Dinlerken biz de farklı yolculuklara çıktık. Misi bizlerde çok güzel izler bıraktı."