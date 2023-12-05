Nilüfer Belediyesi araç filosunu elektrikli araçlarla yeniledi

BURSA - Nilüfer Belediyesi araç filosunu çevre dostu araçlarla yeniledi. İlk etapta 65 elektrikli otomobil alarak karbondioksit salımını azaltmaya yönelik önemli bir adım atan Nilüfer Belediyesi, bu alanda da öncü oldu. Başkan Turgay Erdem, "Hedefimiz bütün araç filosunu elektrikli araçlarla yenilemek. Artık fosil yakıtlı araç kullanmak istemiyoruz" diyerek çevre koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Kentteki karbondioksit salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapan ve imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi kapsamında 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt eden Nilüfer Belediyesi bu yolda önemli bir adım daha attı. Nilüfer Belediyesi fosil yakıt kullanan araçlara oranla hem hava kirliliğinin önüne geçen hem de gürültü kirliliğine yol açmayan elektrikli araçları bünyesine kattı. Nilüfer Belediyesi'nin filosundaki 65 araç, elektrikli araçlarla yenilendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, elektrikle çalışan 65 otomobili belediyenin araç filosuna kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Nilüfer'de 2022 yılını "İklim Yılı" ilan ederek, iklim kriziyle mücadele önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi'ni imzalayan ilk belediyelerden biri olduğunu ve bu sözleşmedeki taahhütleri adım adım hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Erdem "65 adet elektrikli aracımızı hizmete sokuyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak Başkanlar Sözleşmesi'ne imza atan ve karbon emisyonunun azaltılması yönünde taahhütleri olan bir belediyeyiz. Hem güneş enerjisi gibi alternatif enerji modellerine geçişle ilgili, hem de araçlarımızdaki fosil yakıt kullanımını azaltmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Kullandığımız araçları elektrikli araçlara çevirerek karbon emisyonunun azaltılması yönünde taahhütlerimizin bir kısmını daha gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda öncü olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Erdem, elektrikli araç kullanımının artırılması çağrısında bulundu. Başkan Erdem "Artık fosil yakıtlı araçlardan ziyade elektrikli araçların kullanımına yönelik bir çalışma yapmak lazım. Dünya zaten böyle bir geçişin içinde, ülke olarak buna ayak uydurmalıyız. Biz de belediye olarak bu çalışmanın öncülüğünü başlattık" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, belediye filosundaki diğer araçları da elektriklilerle değiştireceklerini belirterek, "Devamı gelecek, bundan sonra iş makinelerimizin de elektrikli olması yönünde çabamızı sürdüreceğiz. Bu değişimi sürecek. Artık fosil yakıtlı araç kullanmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyon mottosuyla üretilen 65 otomobil, Nilüfer Belediyesi'nin çeşitli hizmet alanlarında kullanılacak. 2 saat 50 dakika içinde şarj edilebilir özelliğe sahip araçlar, şehir içinde 300 kilometre, şehirlerarası yolda da 250 kilometre menzile sahip.