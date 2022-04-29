Nilüfer ailesi son mesai gününde bayramlaştı

Nilüfer Belediyesi çalışanları bayramı erken kutladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları ile birlikte bütün personelle tek tek bayramlaşarak herkese sağlık, sevgi, barış ve kardeşlik duygularıyla kucaklaşacakları bir bayram diledi.

Nilüfer Belediyesi çalışanları her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesinde de bir araya gelerek birbirinin bayramını kutladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcıları Alaaddinbey Ek Hizmet binası ve diğer hizmet binalarını gezerek buradaki çalışanlarla tek tek bayramlaştı ve herkese güzel bir bayram diledi. En geniş katılımla bayram kutlaması ise Halk Evi binasının önündeki alanda gerçekleşti. Buradaki bayramlaşmaya İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de katıldı.

Bütün personelin katıldığı bayramlaşmada Başkan Erdem, herkesin bayramını kutlarken, çalışanlar da birbirine iyi bir bayram dileklerini iletti. Herkesin sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesi temennisinde bulunan Başkan Erdem, "Bayramlar, insanları birbirine yakınlaştırmayı, aynı düşünce ve duygularda buluşturmayı, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde inanç ve değerleri hatırlatmayı hedefler. Sağlıkla, sevgiyle, barış ve kardeşlik duygularıyla doyasıya kucaklaştığımız bir bayram olmasını dileğiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel