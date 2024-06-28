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Nijerya Heyeti Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

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Uluslararası çalışmalar alanında iş birliklerini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla protokol üyelerinden oluşan Nijerya Heyeti, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, heyet üyeleri ve üniversite yetkilileri arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği imkanları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Uluslararası çalışmalar alanında iş birliklerini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla protokol üyelerinden oluşan Nijerya Heyeti, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette; Eyalet Prensi Kazeem Eletu Austin, Nijerya Su İşleri Bakanı Muhammad Bello Goronyo, Keffi Emiri Dr. Shehu Yamusa, Dr. Kamar Alimi ile Musa Abdulqadeer Audu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi. Sözbir gerçekleşen ziyarette, konuk heyete; Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırmaları ve iş birliği imkanları hakkında bilgiler sunarken, konuk heyetin nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve yapılan görüşmelerin verimli ve faydalı olmasını dilediğini belirtti.

Ziyarette, "Nature-Balance Water Project" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol, yaptığı sunumda proje hakkında genel bilgiler sunarken, projenin amaç ve hedeflerinden bahsetti. Sunumun ardından Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni(DÜBİT) ziyaret eden Nijerya Ekibi, merkezde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu.

Oldukça verimli ve farklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, hediye takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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