Niğdeli Yamaç Paraşütü Pilotu Tarık Kılınç'tan Gençlere Tavsiye

Niğdeli Yamaç Paraşütü Pilotu Tarık Kılınç'tan Gençlere Tavsiye
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Tarık Kılınç, 6 yıldır yamaç paraşütü yaparak Niğde'nin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. Narlıgöl üzerinde uçarken çektiği görüntülerle gençlere bu sporu yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Niğdeli deneyimli yamaç paraşütü pilotu Tarık Kılınç, Narlıgöl'ü kuş bakışı görüntüledi.

Gösterli köyünden havalanan Tarık Kılınç, köye 3 kilometre mesafede yer alan Narlıgöl'e kadar yamaç paraşütüyle uçtu. Yaklaşık 6 yıldır paraşütle uçtuğunu söyleyen Tarık Kılınç, bilinçli yapıldığı sürece bu spordan korkulmaması gerektiğini söyledi. Uçuş yaptığı yerlerde kayıt altına aldığı görüntülerle kentin tanıtımına da katkı sağlayan Kılınç, Niğde'nin yamaç paraşütü yapmaya uygun olduğunu söylediği açıklamasında gençlere yamaç paraşütü yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kılınç, "Niğde'de yamaç paraşütü yapmaya çok uygun yer var. Gençlerin bu sporu yapmasını ve sayımızın artmasını istiyorum. Şuan Niğde'de paraşütle uçan 4 kişiyiz, inşallah sayımız artar, bu sporun Niğde'de gelişmesini istiyorum. Kurallara uyduğunuz ve bilinçli yaptığınız sürece tehlikesi yok. Herkesin yerden gördüğü yerleri kuş bakışı görmek çok güzel. Paraşütle uçarken güzel görüntüler çekip sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Hem ben keyif alıyorum hem de kaydettiğim videolarla bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyorum" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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