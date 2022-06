Niğdeli Vatandaş: Bir Menemen Yapacağız, Ona Bile Zorlanıyoruz

ENES CAN ÖZMEN

Ekonomik kriz, kendisini en çok pazar yerlerinde hissettiriyor. Niğde'de pazar alışverişine çıkan bir vatandaş, "Geçen sene biber 2 liraydı, bu sene 15 lira. Biber almakta bile zorlanıyoruz. Bir menemen yapacağız, ona bile zorlanıyoruz. Halkın yediği ne yazın; karpuz, menemen. Bir öğünü nasıl atlatacağız? Ekmek zaten 3 lira" dedi.

Niğde'de vatandaşlar ve pazar esnafı, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları zorlukları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, şunları söyledi:

"DOMATES, BİBER ALAMIYORUZ"

"Eskiden 10 liraya, 20 liraya pazara çıkıyorduk. Şimdi meyve fiyatları uçmuş. Domates alamıyoruz, biber alamıyoruz. Hayat şartları zor, yaşam zor. Ne kadar asgari ücrete zam geliyorsa fiyatlara da o kadar zam geliyor. Şeker alamıyoruz, çay her gün artıyor. Pazarlara, marketlere gidemiyoruz. Geçen yıl fiyatlar Covid'den dolayı pahalıydı. Sarımsağı 120 liraya aldığımız günleri biliyoruz. Geçen hafta çıkmıştım; bu hafta her şey 15 lira, 20 lira. Her hafta çıkamıyoruz, bir hafta çıksak bir hafta çıkamıyoruz. Her şey ateş pahası. Zorluyor tabii. Bir asgari ücretle geçim yapanlar var. Ben, babamın emekli maaşıyla geçiniyorum."

"BİR MENEMEN YAPACAĞIZ, ONA BİLE ZORLANIYORUZ"

Bir başka vatandaş ise "Geçen sene biber 2 liraydı, bu sene 15 lira. Biber almakta bile zorlanıyoruz. Bir menemen yapacağız, ona bile zorlanıyoruz. Halkın yediği ne yazın; karpuz, menemen. Bir öğünü nasıl atlatacağız? Ekmek zaten 3 lira" dedi.

"VATANDAŞ ŞU ANDA PAZAR ALIŞVERİŞİ YAPAMIYOR"

Niğde'de pazarcılık yapan emekli bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Vatandaş şu anda pazarda alışveriş yapamıyor. Nedenini sorarsanız; çünkü bir malın fiyatını sordu mu bütün tezgahları geziyor, nerede ucuz, kalitesiz mal bulursa onları alıyor. Şu anda vatandaşın alım gücü sıfıra düştü. Vatandaşın alım gücü hiç yok denecek kadar az. Millet, patlayacak bomba gibi. Poşeti geçen sene 12,5 liraya alıyordum, şu an da 55 lira fiyatı. Geçen sene fasulyeyi 2,5-3 liraya alıyordum, şu anda alışı 14 lira. Diğer fasulyenin alışı 12 lira. Mazotumuz pahalı olduğundan dolayı fasulyenin kilosuna 3 lira masraf biniyor. Yetkililerimizden bu mazotun, akaryakıtın aşağı seviyelere çekilmesini, özel tüketim vergisinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ben mesela emekliyim, pazarda çalışmasam emekli maaşım yetmeyecek. Zaten devletin bize vermiş olduğu maaş ancak ekmek parası, ev parası, doğal gaz parası, elektrik parasına yetişiyor. Ona zor yetiştiriyoruz.

"MİLLET, EKONOMİK SIKINTIDAN, PATLAYACAK BOMBA GİBİ"

Geçen sene tulum peyniri 40 liraydı, bu sene 130 lira. Millet, ekonomik sıkıntıdan, patlayacak bomba gibi. Yetkililerimizin emeklilerin maaşlarını düzeltilmesini, asgari ücretin düzeltilmesini talep ediyoruz. Benim oğlum İstanbul'da çalışıyor, asgari ücret 4 bin 250 lira, bin 500'e oturuyordu, '3 bin lira, oturursan otur' diyor ev sahibi. Ne yapsın 4 bin 200 lira ile? Bir çocuğu var, hanımı ev hanımı, nasıl geçinecek, ne yapacak? Geçim sıkıntısı milletin boğazına geldi. Salatalık, 2 kilo alacaksa bir kg alıyor; fasulye, 1 kilo alacak ise yarım kilo, 750 gram alıyor. 5 liralık 10 liralık alıyor vatandaş. Alım gücü çok düştü vatandaşın. Bir fasulyeyi, 10 yerden fiyatlarını soruyorlar."

