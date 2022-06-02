Niğdeli Tüp Satıcısı: "Halk Tüp Alamıyor, Evinin Önünde Odun Yakarak Yemek Yapmaya Çalışıyor" - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Çiftlik'te tüp satışı yapan Emrah Arif Çakıl, halkın tüp alamadığını, veresiye defterlerinin dolduğunu belirterek; insanların evlerinin önünde odun ateşinde yemek yaptığını söyledi. Memurların bile tüp alamadığını kaydeden Çakıl, "Halkımız gerçekten perişan, çok kötü durum" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Tüp satışı yapan Emrah Arif Çakıl, vatandaşların da kendilerinin de sıkıntıda olduğunu belirtti. Çakıl, şöyle konuştu:

"HALK TÜP ALAMIYOR"

"Tüp satışlarımız durdu, tüp satışlarımız yok. Yıl başında tüp 100 liraydı şu anda 315 lira oldu tüp, alamıyor kimse. Veresiye istiyor veremiyoruz, versek biz işin içinden çıkamıyoruz. Bu tüpün veresiyesi yok, bir haftalık vade ile alıyoruz. Biz halka burada dağıtıyoruz, hep çiftçi patates ekiminden sökümüne kadar yazmak zorundayız. Şu anda halk tüp alamıyor. Çoğu evinin önünde bir şeyler yakmış pişirmeye çalışıyor, halk zor durumda. Cebinde 100 lirası varsa kaçak petrollerden gaz bastırıyor bu şekilde 100 liralık 50 liralık, o gününü geçirmek için sadece bir avantajı yok ama gününü geçiriyor.

"VERESİYE DEFTERLERİMİZ DOLMUŞ DURUMDA"

Önceden hiçbir sıkıntı olmazdı. Bizler şirkete öderken sıkıntımız yoktu, halk da bize öderken sıkıntısı yoktu ama şu anda veresiye defterlerimiz dolmuş durumda, çoğu kimseyi geri çeviriyoruz. Geçen gün bir memur arkadaş geldi öğretmen. Ayın 14'ü dükkana girdi, tüp fiyatını sordu. Ben de o zaman 300 liraydı, '300 lira hocam' dedim. Geri çıktı, arkasından vardım. 'Hocam hayırdır' dedim, '200 liram vardı, veresiye isteyemedim petrole gaz bastırmaya gidiyorum' dedi. 'Hocam buyurun gelin ben vereyim ay başı gelince verirsin' dedim. Bu şekilde memurlarımız bile alamıyor köylü nasıl alsın. Çünkü 315 lira büyük bir para, ayda bir tüp gidiyor bir eve, halkın durumu kötü.

"EVİNİN ÖNÜNDE TOPLADIĞI ODUNLARLA GÜNÜNÜ GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Şimdi vatandaşımız tüp alamıyor, evinin önünde ufak bir eskilerde tandır olurdu ya, ocak olurdu evin önünde topladığı odunlarla gününü geçirmeye çalışıyor. Ne kadar çok kullanabilirim, önce bir ay kullanıyorsa bu tüpü iki ay nasıl kullanabilirim çaresindeler. Halkımız gerçekten perişan çok kötü durum."

ANKA / Yerel