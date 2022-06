Niğdeli Kasap: "Vatandaş 20-30 Liralık Kıyma İsterken Ben Utanıyorum"

ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli kasap Yasin Özel, vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirterek, "Şimdi burada adam 20-30 liralık kıyma isterken ben çekiniyorum yani ben tedirgin oluyorum. Utanıyoruz, ama ne yapalım mecbur, maliyetler çok arttı. Geçen sene bin 500 lira gelen elektrik 4 bin lira geliyor, hepsi maliyet. Yetkililerin artık buna bir çare bulmaları lazım" dedi.

CHP Niğde İl başkanı Erhan Adem, esnafı ziyaret etti sorunlarını dinledi. Adem'in ziyaret ettiği kasap Yasin Özel, artan maliyetler ve hayat pahalılığından yakınarak şöyle dedi:

"ALICI ALAMIYOR, SATICI SATAMIYOR"

"Son günlerde piyasanın durumu belli siz de geziyorsunuz ufak tefek esnafları görüyorsunuz. Bak şu anda boş duruyoruz. Bu da ister istemez maliyetlerin artması şimdi kim memnun bundan kimse memnun değil. Alıcı alamıyor, satıcı satamıyor ister istemez biz de bu durumdan mustaribiz. Kurban fiyatları da geçen seneye nazaran iki kat arttı. Artmasının sebebi yem fiyatları. Geçen sene 90 liraya aldığımız yem 350-370 lira, bu da nakit para. Eskisi gibi çeki kabul etmiyorlar, sözün bir değeri kalmadı artık fiyat veremiyorum. Ben 'bugün fiyat veremem sana yarın veririm' diyorum, iş ona döndü.

"ÇEKİNİYORUM, TEGİRGİN OLUYORUM, UTANIYORUM"

Kurbanın parasını biz yine küçük şehir olduğumuz için sürekli birbirimiz olduğumuz için idare ediyoruz. Yine de kırmadan bir şey yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar da olsa eskisi gibi değil, vatandaşın alım gücü yok zorlanıyor. Şimdi burada adam 20-30 liralık kıyma isterken ben çekiniyorum yani ben tedirgin oluyorum. Utanıyoruz ama ne yapalım mecbur, maliyetler çok arttı. Geçen sene bin 500 gelen elektrik 4 bin lira geliyor, hepsi maliyet. Valla bilmiyorum yetkililerin artık buna bir çare bulmaları lazım. Et satışları ister istemez azaldı, çünkü şöyle bir de kurban vakti geldi. İşte şöyle oldu, bu sene biraz daha erken havasına girdi vatandaş çünkü ne oldu et yüksek. 50 lira iken ufak tefek alıyor, şimdi adam akşama kadar zaten 150 lira yevmiye ile çalışıyor. Bir kilo et alacak bunu et mi alsın, ekmek mi alsın, başka bir şey mi alsın?"

