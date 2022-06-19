Niğdeli Gümüşçü: &quot;Türkiye Cumhuriyeti'nde Yaşıyoruz Ama Herşeyimiz Dolarla&quot; - Haberler

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Niğdeli Gümüşçü: "Türkiye Cumhuriyeti'nde Yaşıyoruz Ama Herşeyimiz Dolarla"

ANKA - Yerel
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Niğde'de gümüşçülük yapan esnaf, artan fiyatlardan dolayı zor günler yaşadıklarını belirtti. Niğdeli gümüşçü, "Dolar çıkıyor ben bu fiyatın üzeri ne illaki koymak zorundayım sadece o değil gümüşlerimiz de öyle. Bunları biz dolar ile alıyoruz, her şey dolara sabitlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ama her şeyimiz dolarla, çok zor durumdayız" dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de gümüşçülük yapan esnaf, artan fiyatlardan dolayı zor günler yaşadıklarını belirtti. Niğdeli gümüşçü, "Dolar çıkıyor ben bu fiyatın üzeri ne illaki koymak zorundayım sadece o değil gümüşlerimiz de öyle. Bunları biz dolar ile alıyoruz, her şey dolara sabitlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ama her şeyimiz dolarla, çok zor durumdayız" dedi.

Niğde'de gümüşçülük yapan bir vatandaş, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'e anlattı. Niğdeli vatandaş şunları söyledi:

"Ben mesela saat vereceğim, saati dolarla alıyorum. Dolar çıkıyor yarın ben müşterime ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Bu sefer ben çok zor durumda kalıyorum. Yani ne yapacağız? İşin içinden nasıl çıkacağız inanın bilmiyoruz. Öyle şimdi dolar çıkıyor ben bu fiyatın üzerine illaki koymak zorundayım sadece o deği gümüşlerimiz de öyle bunları biz dolar ile alıyoruz, her şey dolara sabitlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ama her şeyimiz dolarla çok zor durumdayız yani bilmiyorum nasıl olur."

ANKA / Yerel

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