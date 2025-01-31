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Niğdeli Girişimci Can Harmanşah, ABD'de 'En Başarılı Genç Girişimci' Ödülünü Aldı

Niğdeli Girişimci Can Harmanşah, ABD'de 'En Başarılı Genç Girişimci' Ödülünü Aldı
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Niğde'den ABD'ye uzanan hikayesiyle dikkat çeken Can Harmanşah, dil bilmeden gittiği Amerika'da tır şoförleri için eğitim okulu açarak 'Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi' ödülüne layık görüldü. Ailesinin desteğiyle büyük başarılara imza atan Harmanşah, gençlere ilham vermeye devam ediyor.

Niğde'de yaşarken gündelik işçi olarak birçok işte çalışan Can Harmanşah; İngilizce bilmeden gittiği ABD'de 'Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi' ödülüne layık görüldü.

Niğde'den Amerika'nın Ohio eyaletine uzanan hikayesiyle sosyal medyada fenomen olan ve ABD'de tır şoförleri için eğitim okul açan Can Harmanşah; 8. Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri kapsamında 'Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi' ödülüne layık görülerek kentin gururu oldu. Gerçekleşen ödül törenine iş yoğunluğu nedeniyle katılamayan Harmanşah adına ödülü, anne Berrin Harmanşah ve baba Orhan Harmanşah teslim aldı.

Başarılarıyla gençlere ilham oluyor

Eskişehir'de başladığı üniversite eğitimini ABD'de tamamlayan ve yüksek lisansını orada yapan Can Harmanşah, dil bilmeden gittiği Amerika'da büyük bir başarı hikayesine imza attı. Çeşitli işlerde çalışarak başladığı kariyerine tır şoförü olarak devam eden ve Amerika'nın ilk Türk TIR Okulu'nu kurarak sektörde bir ilki gerçekleştiren Harmanşah; ABD'de çalışmak isteyen Amerikalılara, Türklere ve birçok göçmene CDL (TIR ehliyeti) belgesi kazandırarak meslek sahibi olmalarına katkı sağlıyor. Babasının aracını satarak sağladığı destekle Amerika macerasına başlayan genç girişimci, karşılaştığı zorluklara rağmen elde ettiği başarılarla gençlere de ilham oluyor.

Ailemi gururlandırmak en büyük hayalimdi

'Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi' ödülünü almaya hak kazanan Harmanşah; "Benim hayattaki en büyük hayalim ve başarım, ailemi gururlandırmaktı. 2024 yılı için Amerika'nın Midwest bölgesinde en başarılı okul olduk. Son üç yıl içinde birçok vatandaşımızı TIR şoförü yaparak göçmenlerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağladık. Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri tarafından Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi seçilmek benim için büyük bir onur. İş yoğunluğum nedeniyle katılamadığım bu anlamlı ödül töreninde, benim için en değerli kişiler olan annem ve babam bu ödülü aldı. Bu ödülü ortaklarım, çalışanlarım, öğrencilerim, takipçilerim ve Amerika'da mücadele veren tüm göçmenler adına alıyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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