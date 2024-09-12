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Niğdeli gaziler ve şehit aileleri Karadeniz gezisi yapacak

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Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi ile şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlenecek.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi ile şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlenecek.

Projeyle ilgili bilgi veren Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte düzenlenecek gezi ile kaynaşma ve motivasyon sağlanacağını ifade etti. Demir, "Bugün İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Daire Başkanlığı tarafından onaylanan projemizin açılışını başlatıyoruz. Öncelikle bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemiz gereği şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte Karadeniz'de gezi yapacağız. Projemizdeki amacımız şehit ailelerimiz ve gazilerimiz arasında birlik beraberliği pekiştirmek. Projemizin faydalı olacağını düşünüyorum. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle, şehit çocuklarımızla birlikte bu geziyi gerçekleştireceğiz. Gezideki amacımız şehit ailelerimize, gazilerimize moral, motivasyon sağlamak" dedi.

200'den fazla üyesi olan Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin şehit aileleri ve gaziler için farklı projeleri hayata geçirdiğini kaydeden Ömer Demir, "Bu projemiz dernek olarak dördüncü projemiz. Amacımız yönetim olarak şehit ailelerimize ve gazilerimize faydalı olabilmek. Gezi sonrası da motivasyon kampımız var. Yönetim olarak her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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