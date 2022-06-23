Niğdeli Çiftçi: "Sel Geliyor Bizi Vuruyor, Patates Para Etmiyor Bizi Vuruyor, Recep Tayyip Erdoğan'a Oy Veriyoruz O da Bize Vuruyor" - Haberler

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Niğdeli Çiftçi: "Sel Geliyor Bizi Vuruyor, Patates Para Etmiyor Bizi Vuruyor, Recep Tayyip Erdoğan'a Oy Veriyoruz O da Bize Vuruyor"

ANKA - Yerel
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Niğdeli çiftçi art arda gelen zamlarla ilgili, "Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik ama şu anda ben çiftçiyim valla zordayım şu anda. Tarlama sel giriyor ilgilenen yok, kaymakama varıyorum ‘geliriz’ diyor, Ziraat Odasına varıyorum ‘gelirim’ diyor, ne yapacağız şaşırdık. Ne yapalım sel geliyor bizi vuruyor, patates para etmiyor bizi vuruyor, Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz o da bize vuruyor nasıl olacak? Burada çiftçiye destek çıkması lazımdı, çiftçiyi koruması lazımdı. Üretim olmazsa bu millet kendi kendine biter, biteriz yani hepimiz" dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli çiftçi art arda gelen zamlarla ilgili, "Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik ama şu anda ben çiftçiyim valla zordayım şu anda. Tarlama sel giriyor ilgilenen yok, kaymakama varıyorum 'geliriz' diyor, Ziraat Odasına varıyorum 'gelirim' diyor, ne yapacağız şaşırdık. Ne yapalım sel geliyor bizi vuruyor, patates para etmiyor bizi vuruyor, Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz o da bize vuruyor nasıl olacak? Burada çiftçiye destek çıkması lazımdı, çiftçiyi koruması lazımdı. Üretim olmazsa bu millet kendi kendine biter, biteriz yani hepimiz" dedi.

Niğde'de yaşayan ve geçinemediğini belirten bir vatandaş, "Ne geçinmesi evde hiçbir şey yok, istersen dolabı açayım bak yağ yok baştan suyla kaynatılanı yiyoruz. Bu giderse döner, Cumhurbaşkanı mıdır, Başbakan mıdır... Ancak başımızdan giderse düzeliriz belki. En azından deneriz, iş olur güç olur, çoluk çocuk okula gider birinci sınıftaki çocuğu okula gönderemiyoruz. Ne eğitimi aldıracağız köyde aç gidiyor, aç geliyor" diye konuştu.

"OY VERİYORUZ O DA BİZİ VURUYOR"

Niğde'de çiftçilik yapan bir vatandaş art arda gelen zamlarla ilgili, "Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdik ama şu anda ben çiftçiyim valla zordayım şu anda. Tarlama sel giriyor ilgilenen yok, kaymakama varıyorum 'geliriz' diyor, Ziraat Odasına varıyorum 'gelirim' diyor, ne yapacağız şaşırdık. Ne yapalım sel geliyor bizi vuruyor, patates para etmiyor bizi vuruyor, Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz o da bize vuruyor nasıl olacak? Burada çiftçiye destek çıkması lazımdı, çiftçiyi koruması lazımdı. Üretim olmazsa bu millet kendi kendine biter, biteriz yani hepimiz" dedi.

"2 BİN LİRA İLE ADAM NASIL GEÇİNECEK?"

Başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Ben usta olarak maaşım falan düzgün geçinebiliyorum ama asgari ücretle geçinen insan biraz sıkıntılı. Ama genel olarak dünya genelinde var. Avrupa ülkelerinde genel olarak sıkıntı var. Valla zamlar dünya genelinde var sadece Türkiye'de değil ki. Zor tabi mesela kiracı adam için zor 4 bin 250 lira maaş. 2 bin lira ev kirası, 2 bin lira ile adam nasıl geçinecek."

"BİRAZ MİLLETİMİZDE DE VAR BUNU HEP DEVLETE ONA ŞUNA YÜKLEMEK DEĞİL"

Pandemi nedeniyle ülkelerin krizden geçtiğini belirten bir vatandaş ise, "Ülke pandemiden dolayı bir de savaşlar var o yüzden dolayı millet geçiniyor bunlar olmasaydı. Biraz milletimizde de var bunu hep devlete ona şuna yüklemek değil millette de var kanaatsiz yani bulduğunu yok satıyor, yok diyor" dedi.

ANKA / Yerel

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