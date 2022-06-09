Niğdeli Börekçi: Boş Sıkma Satıyoruz. En Çok Talep Edilen Ürün Bu - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem'in ziyaret ettiği börekçi Osman Dilmen, artan maliyetlerden şikayet ederek, "Biz, burada 'boş sıkma' diye bir ürün geliştirdik. Şu anda en çok sattığımız ürün budur. Evet, boş sıkma satıyoruz ve en çok talep edilen ürün de o inanın. Çok içler acısı; çocuklar geliyor, 6 lira para veriyor, 'Abi biz bunu ikiye böleceğiz' diyor ve ben üzülüyorum, ikisine ayrı ayrı veriyorum 6 liraya" dedi.

Erhan Adem, Niğde'de esnafın sorunlarını dinledi. Niğdeli börekçi Osman Dilmen, "Biz, üç aydır, bu dükkanı açtık, işletmesine devam ediyoruz. Daha önce kırtasiyeciydik, sermayesi çok fazla olduğun için kırtasiyeyi bırakmak zorunda kaldık. Şu anda gözleme işi yapıyoruz, yanımızda dört tane çalışanımız var. Küçük bir fabrika gibiyiz ancak bu artan fiyatlardan dolayı; artan peynir fiyatları, işte sütüydü, kıymasıydı, etiydi, hamuruydu, unuydu, bunlar bizi bayağı bir zorluyor. Biz, burada 'boş sıkma' diye bir ürün geliştirdik. Şu anda en çok sattığımız ürün budur" diye konuştu.

6 LİRAYA BOŞ SIKMA

Osman Dilmen, "Evet boş sıkma, boş sıkma satıyoruz ve en çok talep edilen ürün de o, inanın buna. Çok içler acısı; çocuklar geliyor, 6 lira para veriyor, 'Abi' diyor, 'biz bunu ikiye böleceğiz' diyor ve ben üzülüyorum, ikisine ayrı ayrı veriyorum 6 liraya. Boş sıkmayı altı liraya veriyorum evet, yani durum gerçekten ekonomik olarak vahim. Acı bir durum, acı bir tablo var ortada. Bilmiyorum yani nereye gidecek, nasıl olacak, nerede duracak hiçbir fikrim yok. Biz, esnaf olarak da bu durumdan muzdaribiz. Fiyat listesi değiştirmek zorunda kalıyoruz ve bunu müşteriye anlatamıyoruz Sayın Başkanım. Anlatamıyoruz, yani çünkü onlar da tepki gösteriyor ister istemez. Yani durum bu" dedi.

ANKA / Yerel