Niğdeli Ayakkabı Tamircisi: "Vatandaş Ayakkabı Alamadığı İçin Tamirle Geçiştirmeye Çalışıyor" - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de ayakkabı tamirciliği yapan Cuma Öğüt, ayakkabı fiyatları arttığı için insanların ikinci el ayakkabı sorduklarını söyledi. Öğüt, "Sıkıntı var. Vatandaş, eskiden 100 liralık ayakkabı şu an da 300 lira olduğu için ister istemez tamirle geçiştirmeye çalışıyor" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ayakkabı tamircisi Cuma Öğüt, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine tamire yöneldiği için işlerinde artış olduğunu söyledi. Öğüt, şöyle konuştu:

"VATANDAŞ TAMİRLE GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

"İşlerimizde artışımız var. Ekonomik sıkıntıdan dolayı yüzde 20-30'luk bir artışımız var. Zaman zaman ikinci el de soran oluyor, geliyorlar 'eskisi gibi ikinci el var mı?' diye soranlar da oluyor. Yapılmayacak derecede ayakkabılar da geliyor. Yapamıyoruz bu ayakkabıyı diyerek geri gönderiyoruz. Sıkıntı var. Vatandaş eskiden 100 liralık ayakkabı şu an da 300 lira olduğu için ister istemez tamirle geçiştirmeye çalışıyor. Aşırı yükselmesinden dolayı tabi ki bizim işimiz daha da çoğaldı."

Öğüt, cadde üzerindeki dükkanını kira ücretine yüzde 80 zam istenince taşıdığını belirterek, "Kiramız çoğalınca buraya geçmek zorunda kaldık" dedi.

"8 ÇİFT AYAKKABI ŞU ANDA 2 BİN LİRA"

Ayakkabı satıcısı Mustafa Yıldız ise, "Alamıyor insanlar fiyatlar yükseldi. Önceden düşüktü 30 liraydı 80 lira oldu, 80 lira 150 lira oldu, 400 oldu 500 oldu bir şeyin yanına varılmıyor. Emekliyiz ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, zorlanıyoruz. Eskiden normalde de satamıyorduk. Şimdi 20 liraya terlik alıyorum, adam 15 veriyor adamın da alım gücü yok. Ben de alamıyorum. 2 bin lira oldu 8 çift ayakkabı, ben alamıyorum. Bin liraya alıyordum. Şimdi 2 bin liraya aldığım ayakkabı tanesi 250- 300 lira oldu en kötü toptan yerinde, ben 500 dediğim zaman ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

ANKA / Yerel