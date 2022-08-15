Niğde yerel haberleri | Niğde'de Bir Kişilik Temizlik İşçisi Kadrosuna 1.948 Kişi Başvurdu

Niğde haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Niğde’de alacağı bir temizlik işçisi için bin 948 kişi başvurdu. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “Bir kişilik iş için bin 948 kişi başvuru yapıyorsa TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK'in verdiği işsizlik rakamlarında düştüğü söyleniyor ama gerçekler öyle değil. Bir kişilik ilan için bin 948 kişi başvuruyor burada bir tezatlık var” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Niğde'de alacağı bir temizlik işçisi için bin 948 kişi başvurdu. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Bir kişilik iş için bin 948 kişi başvuru yapıyorsa TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK'in verdiği işsizlik rakamlarında düştüğü söyleniyor ama gerçekler öyle değil. Bir kişilik ilan için bin 948 kişi başvuruyor burada bir tezatlık var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde'de bir temizlik işçisi almak için ilan verdi. Başvurular 'işkur.com.tr' üzerinden alındı. Başvuru süresinin dolmasının ardından, kriterlere uygun kişilerin listesi adaylara açıklandı. Açıklanan listede, Niğde'deki bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna bin 948 kişinin başvurduğu görüldü.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Niğde'de bir erkek işçi alımı için yaptığı ilana, Niğde için bin 948 kişi başvurmuştur. Bir kişilik iş için bin 948 kişi başvuru yapıyorsa TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK, bir an önce tüzel kişiliğine kavuşup, bir an önce Türkiye'de ne kadar işsiz sayısı vardır, gerçekleri açıklamalıdır. TÜİK'in verdiği işsizlik rakamlarında düştüğü söyleniyor ama gerçekler öyle değil. Bir kişilik ilan için bin 948 kişi başvuruyor burada bir tezatlık var" dedi.