Niğde Valisi, uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memurlarını ödüllendirdi

Niğde Valisi Cahit Çelik, uyuşturucu operasyonunda yaralanmalarına rağmen suçluları yakalayan 2 polis memurunu başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Niğde Valisi Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memurlarını makamında kabul ederek, operasyon sırasında geçirdikleri kazada yaralanmalarına rağmen görevlerini yerine getirdikleri için polislere başarı belgesi takdim etti. Yapılan açıklamada, "Görevi başında yaralanmalarına rağmen azim ve kararlılıkla mücadele ederek şahısların yakalanmasını sağlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memurlarımıza gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

Ovacık köyünde 26 Şubat'ta uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen araç "dur" ihtarına uymamış, ekiplerin takip başlamasının ardından uyuşturucu şüphelisinin içinde bulunduğu araçla narkotik ekiplerinin içinde bulduğu otomobil çarpışmış, 2 polis memuru yaralanmıştı. - NİĞDE