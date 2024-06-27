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Niğde Valisi Orhanlı Beldesini Ziyaret Etti

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Orhanlı beldesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm için talimat verdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik; ilçe, belde, köy ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde Orhanlı beldesini ziyaret etti.

Belde sakinleri ile bir araya gerek sorun, görüş ve talepleri dinleyen Vali Çelik, vatandaşın bildirdiği sorunların ivedilikle çözülmesi konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Eğitim, sağlık, elektrik, su, tarım gibi konuların görüşüldüğü ziyarette beldeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımları inceleyen Vali Çelik'e İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'da eşlik etti. "Valiliğimiz başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır" diyen Vali Çelik; "Herhangi bir talep ya da sorun için merkeze gelemeyen vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek üzere ilçe, köy ve beldelerimizi ziyaret ediyor, sorunları yerince inceliyoruz. Bu ziyaretlerimizin amacı vatandaşlarımızın dertlerini yerinde dinlemek onlarla hasbihal etmektir. Bu sayede İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkanı oluyor" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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